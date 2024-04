Bill Gates ist nur noch der Zweitreichste

Von den weltweit 1.011 Milliardären kommen 53 aus Deutschland. Neben Karl Albrecht war 2009 auch dessen Bruder Theo in den Top Ten. Er ist jetzt mit 16,7 Milliarden auf Platz 31 und einer von zweien in den Top 100, die weniger verdienten als im Vorjahr. Zwischen den Brüdern ist noch Versandhaus-Unternehmer Michael Otto auf Platz 21 mit 18,7 Milliarden Dollar.



Unter den Deutschen folgt als nächstes Quandt-Erbin Susanne Klatten. Gut elf Milliarden brachten sie auf Platz 51. Investor August von Finck schafft es mit 7,3 Milliarden und Platz 99 gerade noch in die Top 100. Weltweit höchste "Neueinsteigerin" ist Bertelsmann-Erbin Liz Mohn mit 4,4 Milliarden auf Platz 189. Unter den 1.011 Dollar-Milliardären sind auch vier Österreicher - zu Karl Wlaschek (Rang 189, 4,4 Mrd. Dollar), Dietrich Mateschitz (208., 4,1 Mrd. Dollar) und Heidi Horten (307., 3,1 Mrd. Dollar) stieß 2009 auch der in Hongkong lebende Reeder Helmut Sohmen (721., 1,4 Mrd. Dollar).



Nach dem Einbruch des Jahres 2009 gebe es jetzt wieder mehr als 1.000 Milliardäre weltweit, sagte Forbes. "Nach unseren Recherchen verfügen 1.011 Menschen über mehr als eine Milliarde Dollar. Das sind deutlich mehr als im letzten Jahr mit 793, aber weniger als 2008 mit 1.125. Das ist für uns aber ein Index, dass sich die Wirtschaft erholt." Reichste Frau ist laut Forbes Walmart-Erbin Christy Walton, mit 22,5 Milliarden auf Platz zwölf. Nur 89 Frauen sind auf der Liste, die meisten haben das Geld geerbt. Als "Selfmade-Milliardäre" gelten nur 14 Frauen - die Hälfte davon aus China.



64 Superreiche aus China



Auf der 24. Forbes-Liste sind Menschen aus 55 Ländern, erstmals auch aus Finnland und Pakistan. China ist der große Gewinner mit 64 Superreichen. Nur in den USA gibt es mit 403 mehr Milliardäre als in der Volksrepublik. Dritter ist Russland mit 62 Milliardären. Von den weltweit 97 neuen Milliardären kommen allein 62 aus Asien. Gleich zwei Inder - Ölmagnat Mukesh Ambani (Platz 4, 29 Milliarden) und Stahltycoon Lakshmi Mittal (5/28,7 Milliarden) - finden sich in der Top Ten. Insgesamt verfügen die zehn Reichsten über 342 Milliarden Dollar - 88 Milliarden mehr als im Vorjahr. Der Durchschnittsmilliardär besitzt übrigens 3,5 Milliarden.



Die größte Milliardärsdichte gibt es in New York mit 60 Superreichen, gefolgt von Moskau (50) und London (32). Der älteste in der Liste ist Walter Haefner aus der Schweiz. Der 99-Jährige schaffte es mit 3,3 Milliarden auf Platz 287. Genau 75 Plätze vor ihm ist der jüngste Facebook-Gründer Mark Zuckerberg - 4 Milliarden schwer und gerade 25 Jahre alt. Der jüngste Deutsche kommt auf Platz 437. Albert Prinz von Thurn und Taxis ist 27 Jahre alt und hat laut Forbes 2,2 Mrd. Dollar.



Die Reichsten



Rang und NameVermögenLandBranche/UnternehmenVorjahr1. Carlos Slim Helu53,3MexikoTelmex (Telekommunikation)32. William Gates 53,0USA Microsoft (Software)13. Warren Buffet 47,0USA Berkshire Hathaway (Invest)24. Mukesh Ambani 29,0IndienReliance (Öl und Gas) 75. Lakshmi Mittal28,7IndienArcelorMittal (Stahl) 86. Lawrence Ellison28,0USA Oracle (Software) 47. Bernard Arnault 27,5FrankreichLVMH (Luxusgüter)158. Eike Batista27,0Brasilien Rohstoffe619. Amancio Ortega25,0Spanien Inditex (Zara-Mode)1010. Karl Albrecht 23,5DeutschlandAldi (Supermärkte)6



(Quelle: Forbes-Magazin)