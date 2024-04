Billige Bilanztricks oder echtes Geld? Hypo-Kapital kommt Alteignern teuer

Die Liquidität stammt zum Beispiel von Sparern, die ihr Geld bei der Bank anlegen, aus Krediten von anderen Finanzinstituten, von Anleihezeichnern oder von Notenbanken. Im Unterschied zum Eigenkapital muss Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückbezahlt werden - vereinbarte Zinszahlungen eingeschlossen. Da derartiges Fremdkapital im Insolvenzfall besser geschützt ist als Eigenkapital, ist der erwartete Gewinn für Investoren niedriger.



Wandeln nun das Land Kärnten und die BayernLB als Alteigentümer bestehende Forderungen gegenüber der Hypo in Eigenkapital um, handelt es sich nur vordergründig um einen billigen Bilanztrick. Ein Konzernkredit hätte nämlich irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Das Eigenkapital bleibt hingegen fix in der Hypo. Das Geld ist damit praktisch weg. Ob darauf je Dividenden fließen werden, hängt von der weiteren Entwicklung der Bank ab. Bei der vor einem Jahr notverstaatlichten Kommunalkredit mussten ebenfalls die Alteigentümer bestehende Forderungen in Eigenkapital wandeln. Dieses steckt nun zu drei Vierteln in einer herausgelösten Abwicklungsgesellschaft.



Auch im staatlichen Bankenhilfspaket wird zwischen Eigenkapital- und Liquiditätshilfen unterschieden. Für Erstere steht ein Gesamtvolumen von 15 Milliarden Euro bereit, von denen bisher rund 6 Milliarden zugeteilt sind. Zweitere gewährt der Staat indirekt durch Haftungsübernahmen - etwa für Anleihen. Hierfür sind grob gerechnet 25 Milliarden von 65 Milliarden Euro vergeben.