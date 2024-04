Billiglohnjobs sollen attraktiv werden

Im Juli waren 10.808 Menschen langzeitarbeitslos und 40.000 in Schulung. Damit vor allem junge Menschen nicht zu lange aus dem Arbeitsprozess fallen und ältere Menschen wiedereinsteigen können, soll ab 2006 ein Kombilohn-Modell eingeführt werden, das diese Menschen in Billiglohnjobs eingliedern hilft. Wirtschaftsminister Martin Bartenstein präzisierte am Donnerstag dieses Modell in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Dieser rechnete vor, dass durch die verschiedenen seit 2002 gesetzten Maßnahmen 150.000 Jobs geschaffen oder gesichert werden konnten.