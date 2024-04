Bin ich ein Daniel Düsentrieb?

KinderuniWien von 7. bis 21. Juli. | 387 Lehrveranstaltungen quer durch alle Fachbereiche. | Wien. Wie teile ich mir mein Taschengeld richtig ein? Wie passt die Hummel in den Salbei? Wie kommen die Bilder in deinen Kopf? Kann ein T-Shirt fair sein? Oder: Kann man in Luft auch Schwimmen? Spannende Antworten auf Fragen wie diese finden Kinder heuer von 7. bis 21. Juli wieder an der KinderuniWien.

Bereits zum fünften Mal findet nämlich die vom Kinderbüro an der Universität Wien organisierte KinderuniWien statt und bietet rund 3600 Wissbegierigen zwischen 7 und 12 Jahren insgesamt 387 Lehrveranstaltungen quer durch alle Fachbereiche - Wissenschaft, Medizin, Kunst und Technik.



Die jungen Studierenden bekommen dabei die Gelegenheit, den Wissenschaftern Löcher in den Bauch zu fragen. Das Studienbuch dazu ist übrigens ab sofort online oder in der wienXtra-kinderinfo im MuseumsQuartier erhältlich.

Sponsion im großen Festsaal der Uni Wien

"Gemeinsam wollen wir aufzeigen, wie vielfältig und faszinierend Uni ist", betonen Hans Kaiser, Rudolf Mallinger, Arthur Mettinger und Silke Petsch, die zuständigen Vizerektoren der vier beteiligten Universitäten.



Freilich darf zum Abschluss auch eine Sponsion nicht fehlen: Diese findet im großen Festsaal im Hauptgebäude der Universität Wien statt.



Neben Wien kommen auch in Salzburg und Graz junge Forscher voll auf ihre Rechnung. Wissenschafter der Universität Salzburg laden am 15. und 16. Juni zu spannenden Workshops. Abgehalten wird die Veranstaltungsreihe allerdings im Pinzgau, im Gymnasium Zell am See.



In Graz ging das Angebot, Kinder für die Wissenschaft zu begeistern, heuer bereits in die dritte Runde. Im Rahmen von Ringvorlesungen über das gesamte Semester verteilt, werden verschiedenste Themen behandelt. Am 15. Juni geht es an der Karl-Franzens-Universität um "Unsere gemeinsame Zukunft - nachhaltige Entwicklung als Voraussetzung für das Leben auf der Erde".



www.kinderuni.at



www.gymzell.at



www.kinderunigraz.at