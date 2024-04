"Bin kein Supertechnokrat"

Die Institutionenreform in der EU sowie die Vorbereitung der Regierungskonferenz 2004, aber auch die Transitfrage und das Atomkraftwerk Temelín dominierten die Unterredung von Regionalkommissar Michel Barnier mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel am Donnerstag in Wien. Unmittelbarer Anlass des Österreich-Besuches des Kommissars war die Unterzeichnung von zwei EU-Förderprojekten für Wien und Graz.