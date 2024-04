Biodiesel und e-Fuel können das Auto nicht retten

Es wird der Klimanotstand ausgerufen, und gleichzeitig wird uns versprochen, dass wir weiter mit dem Auto fahren könnten wie gewohnt, denn Benzin und Diesel sollen durch e-Fuel und Biodiesel ersetzt werden. So wünscht man es sich, doch e-Fuel und Biodiesel sind für das Auto die denkbar schlechteste Wahl. Infolge geringer Energieeffizienz von der Quelle bis auf die Straße sind diese Ersatztreibstoffe im Klimawandel kontraproduktiv. Die jüngst von Ministerin Elisabeth Köstinger vorgestellten Pläne für Diesel aus Schadholz helfen weder den Bauern noch dem Klima.



Der Wirkungsgrad der pflanzlichen Photosynthese liegt pflanzenabhängig zwischen 0,5 und 0,9 Prozent. Ganz egal, ob im Regenwald oder auf unseren Feldern: Weniger als ein Hundertstel der einfallenden Sonnenenergie wird in Energie in der Pflanzenmasse umgewandelt. Solare Stromerzeugung ist im Vergleich dazu deutlich effektiver. Heute handelsübliche Photovoltaik-Module setzen 19 Prozent der einfallenden Sonne in Strom um. Nicht nur an der Quelle, auch im Auto ist der Strom dem Biodiesel aus Pflanzen überlegen. Ein Elektromotor schafft nahezu immer mehr als 90 Prozent Wirkungsgrad, der beste Dieselmotor kommt nicht über 40 Prozent.

Nicht Flächen verbrauchen, die wir aufforsten sollten

Rechnet man die ganze Kette vom Feld über die Biodieselerzeugung beziehungsweise von der Solarzelle über Stromnetz und Akku bis zum Rad auf der Straße, bekommen wir beim Biodiesel je Quadratmeter Feld jährlich nur 5 Kilometer, hingegen mit dem Elektroauto je Quadratmeter Solarzellen jährlich 500 Kilometer Reichweite. Neben der hundertfach besseren Kilometerausbeute haben Solaranlagen auf unseren Dächern keinen Flächenverbrauch.



Wenn wir weltweit alle waldtauglichen Flächen aufforsten, könnten wir zwei Drittel des seit der industriellen Revolution emittierten CO 2 aus der Atmosphäre zurückholen (Jean-François Bastin und Tom Crowther von der ETH Zürich). Wir könnten das Treibhaus auf 1970 zurückstellen. Wald mit seinem etwa hundertjährigen Umschlag speichert im Vergleich zu Feldern und Wiesen die hundertfache Menge Kohlenstoff. Gegenwärtig bewegen wir uns in die Gegenrichtung. In den Entwicklungsländern wird ohne Wiederaufforstung Holz geraubt, und jede zusätzliche gerodete Fläche für Biodiesel geht für unser Klima ebenfalls in die falsche Richtung.



Nur wenn wir uns in die natürlichen Waldkreisläufe einklinken, den Holzeinschlag wiederaufforsten, ist die energetische Nutzung von Holz klimaneutral, indem das nachwachsende Holz das bei Verbrennung oder auch Verrottung freiwerdende CO 2 aus der Atmosphäre zurückholt. Hingegen wenn wir hundertjährigen Wald durch einjährige Felder ersetzen, werden je Hektar 2.300 Tonnen CO 2 in die Atmosphäre unserer Kinder freigesetzt.

Das Speicherproblem vom Sommer in den Winter lösen