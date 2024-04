Bischofskonferenz tagt in Mariazell

Bei der Sommervollversammlung bis 16. Juni geht es um weltkirchliche Vorgaben zur Synodalität und eine Neubesetzung. Am Nachmittag ist ein Treffen mit Frauen in kirchlichen Leitungspositionen angesetzt.

Ab heute, Montag, kommen die österreichischen Bischöfe zu ihrer traditionellen Sommervollversammlung unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner in Mariazell zusammen. Das Treffen beginnt um 15 Uhr, mit einem Gebet beim Gnadenaltar in der Mariazeller Basilika. Es ist die erste Präsenzsitzung der österreichischen Bischofskonferenz seit einem Jahr. Thema der dreitägigen Beratungen werden die jüngsten Vorgaben des Papstes zum Thema Synodalität sein. So ist geplant, dass die Diözesen ab Oktober dazu eigens synodale Vorgänge rund um die Themenbereiche Gemeinschaft, Partizipation und Mission durchführen, deren Ergebnisse dann bis April 2022 auf Ebene der Bischofskonferenz zu bündeln sind.

"Der Austausch über die Vorbereitung der Weltbischofssynode über Synodalität wird ein Schwerpunkt der Vollversammlung der Bischofskonferenz sein", erklärte dazu Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka im Interview mit Kathpress. Vor diesem Hintergrund passe es sehr gut, dass es in Mariazell bereits heute, Montag, am Nachmittag ein Treffen der Bischöfe mit Frauen in kirchlichen Leitungspositionen gibt, so Schipka. Mit der Corona-Lage und den geplanten gesetzlichen Änderungen im Bereich der Suizidbeihilfe stehen zwei weitere Themen erneut auf der Agenda, die die Bischöfe in den vergangenen Monaten intensiv befasst haben.

Bischof Alois Schwarz hat Themenbereich abgegeben

Neu zur Entscheidung steht die Besetzung der Zuständigkeit für den Themenbereich "Pastoral, Katechese und Evangelisierung" an, den in der Bischofskonferenz zuletzt Diözesanbischof Alois Schwarz verantwortet hat. Der St. Pöltner Bischof hat entschieden, diesen Bereich abzugeben. Ein entsprechendes Schreiben von Bischof Schwarz hatte der Vorsitzende der Bischofskonferenz im Mai erhalten. Die inhaltlichen Zuständigkeiten der Bischöfe für die nächsten Jahre waren erst bei der jüngsten Vollversammlung der Bischofskonferenz im vergangenen März beschlossen worden. Dabei erhielt Bischof Schwarz auch die Zuständigkeit für die Themen Wirtschaft und Landwirtschaft.

Die Sommerversammlung läuft bis Mittwoch (16. Juni). An diesem Tag ist dann auch ein Treffen mit dem Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, geplant. Im Anschluss an das Gespräch und zum Abschluss der Vollversammlung wird der Nuntius mit den österreichischen Bischöfen um 11.15 Uhr einen Festgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika Mariazell feiern, zu dem die Gläubigen eingeladen sind. Der Messe wird der Salzburger Erzbischof Franz Lackner vorstehen, der auch die Predigt hält. Er wird dann am Donnerstag um 10 Uhr in Wien eine abschließende Pressekonferenz abhalten. (kap)

