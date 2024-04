Bitte aufklären

Auf 63 Seiten wird, ganz nüchtern, eine der ganz großen Erfolgsgeschichten im deutschen Sport in seine Bestandteile zerlegt. Und diese sind EPO, Blutdoping, Testosteron und andere leistungsfördernde Substanzen. Das T-Mobile-Team war nie sauber, oder nur am Anfang, als ein 40. Platz noch einen Erfolg darstellte. In den Neunzigern war Deutschland dem Radsport geradezu verfallen, davon ist nichts übrig geblieben. Umso bemerkenswerter, dass eine unabhängige Kommission überhaupt hat ermitteln dürfen, auch wenn, wie der Vorsitzende Hans-Joachim Schäfer erzählt, es von allen Seiten Interventionsversuche gab. Wo die Kommission schon so im Arbeiten ist: Auch in Österreich wäre einiges aufzuarbeiten, die Humanplasma-Affäre wurde ja still und leise zu den Akten gelegt.