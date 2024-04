Bitte keine Apotheken-Hamsterkäufe!

Auch wenn die meisten Geschäfte ab Montag geschlossen sind - die Apotheken bleiben offen. Als Apothekerin bin ich schockiert, wie viele Risikogruppen zu uns kommen. Dazu gehören nicht nur Personen ab 65 Jahren, sondern auch ALLE mit chronischen Erkrankungen und Immungeschwächte. Diese Menschen gilt es besonders zu schützen! Wie groß die Gesundheitsgefahr für die ist, zeigen die vielen Berichte aus Italien.

Ich appelliere daher aufgrund der derzeitigen Entwicklungen an ALLE, die Wohnung in den kommenden Tagen aus Respekt gegenüber unserer älteren Generation und als Vorbildwirkung nicht zu verlassen, außer sie müssen unbedingt zur Arbeit oder benötigen wirklich dringend Lebensmittel oder Medikamente für sich oder andere. Es ist jetzt besonders notwendig, Ruhe zu bewahren und KEINE Hamstereinkäufe von Medikamenten zu tätigen! Die Apotheken sind auch in den kommenden Wochen wie gewohnt offen, und die Versorgung mit Medikamenten ist gesichert!