Bitte nicht ans Ohr fassen!

Dr. Cal Lightman, gespielt von Tim Roth, beobachtet haarscharf Gesichtsausdrücke. Die Serie basiert auf den Forschungen des berühmten US-Psychologen Paul Ekman und erinnert sehr an die ebenfalls amerikanische Reihe "The Mentalist". Mithilfe des Facial Action Coding System werden Lügner entlarvt. Jedes noch so tief liegende Geheimnis wird den Menschen entlockt. Zugegeben, das Leben wäre in vielerlei Hinsicht leichter, wenn diese Technik funktionieren würde. Richter und Geschworene würden nicht mehr so lange brauchen, um die Wahrheit herauszufinden. Müssten sie doch einfach nur beobachten, wann und ob sich Herr E. bei welcher Aussage etwa ans Ohr gefasst hat. Was nämlich laut Serie der eindeutige Beweis für eine Lüge wäre. Auch in der Politik wäre damit alles glasklar. Sämtliche Versprechen, Beteuerungen oder Behauptungen wären mit einer hochgezogenen Augenbraue, einem hängenden Mundwinkel oder einem zuckenden Augenlid für null und nichtig erklärt. Warum schaut Merkel so verhärmt, Sarkozy so überrascht oder Berlusconi so grimmig? Um wie viel leichter wäre unser Leben, wenn wir andere ganz schnell entlarven könnten! Einem selbst jedoch stünde diese Methode nicht so gut zu Gesicht. "Ich bin leider krank, ich kann nicht kommen", der Satz wäre nur noch am Telefon möglich. Die eigene Antwort "Mir gehts blendend" brächte ständig lästige Nachfragen, wie es einem wirklich geht. Und bei "Entschuldige Schatz, ich musste länger arbeiten" - nicht ans Ohr fassen!