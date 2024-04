Bitte, nichts über Corona reden!

- Grüß Sie, ewig nicht gesehen. Wie geht’s Ihnen denn? Alles gesund?



- Lassen S’ mich in Ruh mit Corona!



- Recht haben Sie. Ich kann das auch nicht mehr hören.



- Schließen wir einen Corona-Schweigepakt. Kein Wort über Corona.



- Da bin ich dabei. Kein Wort über Corona.



- Also. . .



- Also, was?



- Also: Was reden wir?



- Hm. . .



- Ja. . .



- Wie geht’s der Tochter? Macht die nicht heuer Matura?



- Nichts über Corona, bitte. . .



- Verzeihung.



- Und bei Ihnen? Urlaubspläne?



- Hören S’ mir auf mit Corona!



- Pardon. Wie geht’s in der Firma? Ach so, Entschuldigung, wir sind schon wieder bei Corona.



- Also, was ganz anderes: Sie mögen doch auch Krimis. Ich hab’ gerade einen gelesen, der reine Wahnsinn.



- Nichts sagen, den müsste ich online bestellen, und ich will wenigstens einen Tag lang nichts über Corona hören oder reden.



- Verstehe ich. Was werden Sie am Wochenende machen?



- Nicht schon wieder Corona, bitte. Reden wir endlich was anderes.



- Ja. . .



- Hm. . .



- Also. . .



- Na ja. . .



- Schönes Wetter, heute, nur ein bisserl kalt.



- Ich frag’ mich: Worüber haben wir eigentlich geredet, bevor wir Corona hatten?