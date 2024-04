Bitte streiken

Es ist Zeit für einen Streik. Im Sport wird dieses Mittel ja viel zu selten eingesetzt. Vor einigen Jahren haben die Spieler der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestreikt, woraufhin die gesamte Saison gestrichen wurde. Gerüchte, wonach die heimischen Fußballer seit Jahren ihre eigene Leistung bestreiken, sind vermutlich wirklich nur Gerüchte, aber die Basketballer in den USA haben sehr wohl gestreikt, weshalb das Nationalteam mit College-Spielern zur WM geschickt werden musste. Jetzt wäre einmal die Formel 1 dran. Man streitet ja permanent. Die Autofabrikanten sind derzeit eh in der Krise, man könnte beim Bestreiken des Weltverbandes also sogar noch sparen. Freilich ist nicht zu erwarten, dass dies tatsächlich passiert. Wahrscheinlich hat man Angst, dass die Formel 1 niemanden abgehen könnte.