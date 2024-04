BlackBerry zum Diktat

Einmal auf dem BlackBerry installiert, bietet Findentity Dictate for BlackBerry von Thax verschiedene Funktionen wie Vor- und Zurückspulen, Löschen und Überschreiben von Passagen oder das nahtlose Einfügen von Textelementen. Aufgezeichnete Diktate lassen sich per Email versenden. Empfangenen Sprachdateien können in Text umgewandelt werden.



Systemvoraussetzung für Findentity Mobile Dictate ist die BlackBerry-Software 4.2.1. oder höher. Preis: 149 Euro plus Mehrwertsteuer. Eine Testversion mit 30 Tagen Laufzeit kann auf der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden.



Thax