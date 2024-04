Blatters Quotenfrau

Ein Wahlkampf sei, so sagte Wiens Bürgermeister Michael Häupl einmal, eine "Zeit fokussierter Unintelligenz". Das ist auch im Fußball so. Der wahlkämpfende Fifa-Chef Sepp Blatter will nun eine Frau als 25. Mitglied ins Fifa-Exekutivkomitee gewählt wissen, da dieses "ein Macho-Gebilde mit 24 Mitgliedern" sei.