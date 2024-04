Miss Sophie und ihr Butler nehmen dabei seit Jahrzehnten ein "Dinner for One" zu sich; Mundl Sackbauer schießt Raketen ins Nachbarhaus und schreit dann, dass "kana daham is"; parallel dazu läuft wieder der "Silvesterstadl" und nachher läutet die Pummerin das neue Jahr ein.



Das ist irgendwie tröstlich: Mag die Finanzkrise noch so schlimm zuschlagen oder die Führung im ORF wechseln - das Silvesterprogramm hat sich seit meiner Kindheit nicht geändert. Es gibt also doch bleibende Werte. Zumindest im Fernsehen.