Blumenpracht und Landschaftsarchitektur in Graz zu bestaunen

Nach 25 Jahren gibt es in Österreich wieder eine internationale Gartenschau: In Unterpremstätten südlich von Graz wird am 13. April die Internationale Gartenschau 2000 (IGS) "Zauber der Gärten" | eröffnet. Bis 15. Oktober soll das "größte österreichische Event des Millenniumsjahres" rund 1 Million Besucher aus dem In- und Ausland anlocken.

Das Projekt sei in der Rekordzeit von zwei Jahren und drei Monaten realisiert worden, sagte IGS-Geschäftsführer Michael Krainer kürzlich in einer Pressekonferenz. Auf insgesamt 21 ha erwarten



Gartenliebhaber und Blumenfreunde 1 Million Blumen und 12.400 Gehölze, eine Musterhaussiedlung und - gärten, Kinder-Erlebnisspielplätze sowie Unterhaltungs- und Animationsprogramme. Herzstück der



Ausstellung sind vier Themengärten.



Krainer erwartet einen Gesamtumsatz von über 1 Mrd. Schilling. Die Investitionen hätten bei 555 Mill. Schilling gelegen, das Land Steiermark habe die Veranstaltung mit 80 Mill. Schilling gefördert,



sagte er. Eine eigene Autobahnabfahrt sowie die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollen den Besucherzustrom in geordnete Bahnen lenken. Kombikarten für die Bahnfahrt und den Eintritt sowie



Gratis-Shuttlebusse vom Bahnhof und der Grazer Innenstadt sollen weitere Anreize zum Besuch der Ausstellung sein.



Als Maskottchen wurde Maulwurf "Oskar erkoren (siehe Foto: Harry Schiffer).



Der Österreichische Agrarverlag präsentierte gleichzeitig ein Buch zur Veranstaltung zum "Vor- und Nachlesen". Es wird in eigenen Buchhandlungen auf der Gartenschau verkauft, aber auch in jeder



Buchhandlung zu erwerben sein, sagte Verlagsleiter Peter Strallhofer.