Blutige Köpfe ob Bilanz

Anwälte nehmen Gutachter in Mangel. | Schlaff wird erneut als Zeuge geladen. | Wien. Dass sich Thomas Keppert am Dienstag einen blutigen Kopf geholt hat, lag nicht an den Fragen, mit denen die Anwälte der Angeklagten im Bawag-Prozess den Buchsachverständigen zu seinen Gutachten über die Bawag-Bilanzen löcherten. Vielmehr stieß sich Keppert am Ende des Prozesstages unglücklich an einer Tischkante.