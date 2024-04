Blutiges Massaker in der Moschee von Rawalpindi

Attentätergruppe griff mit Bomben und Gewehren an. | Viele Militärs im Gebetshaus. | Neu Delhi. Bei einem Terroranschlag in Pakistans Militärstadt Rawalpindi sind am Freitag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 80 wurden verletzt. Eine Gruppe von Attentätern griff die zum Freitagsgebet voll gefüllte Moschee am belebten Qasim-Markt im Kommado-Stil mit Bomben und Gewehren an. Rawalpindi war in den letzten Wochen bereits mehrmals das Ziel blutiger Anschläge geworden. Hier ist der Hauptsitz des pakistanischen Militärs, das im Moment eine Offensive gegen Taliban-Gruppen in Süd-Waziristan führt.