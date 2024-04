Bodenhaftung auf der Piste

Hurra, wir sind wieder wer. Besser gesagt, Österreichs Ski-Herren. Nach den Speed-Erfolgen haben nun auch die Slalomfahrer mit einem Doppelsieg durch Marcel Hirscher und Benjamin Raich zugeschlagen und für ein Stimmungshoch bei Kommentatoren und an Stammtischen gesorgt, der Boulevard überschlägt sich vor Jubel. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Österreich auch im Vorjahr die stärkste Slalom-Mannschaft stellte, ein Sieg Hirschers in dieser Disziplin schon überfällig war. Man sollte also am Boden bleiben und die Saison nicht vor der Großveranstaltung loben. Die WM kommt ja erst. Und mit ihr die Gefahr des tiefen Falls für jene, die allzu hoch steigen.