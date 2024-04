Boeing im Steigflug

Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat 2007 deutlich mehr Maschinen ausgeliefert als im Jahr zuvor. Mit insgesamt 441 Verkehrsflugzeugen lag das Plus bei rund 11 Prozent. Im vierten Quartal waren es 112 Maschinen und damit rund 9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte Boeing am Donnerstag in Chicago mit.