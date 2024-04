Böhler bald nicht mehr Börse-Aktionär

Edelstahlerzeuger wird Anteile nach Delisting verkaufen. | Wien. Bei der Wiener Börse AG kommt bald wieder Bewegung in die Eigentümerstruktur. Denn in absehbarer Zeit geht mit Böhler-Uddeholm der größte Aktionär aus dem Kreis der Emittentenvertreter von Bord. Aller Voraussicht nach wird der Edelstahlriese seine Anteile an der Börse (5,14 Prozent) im Laufe des nächsten Jahres abstoßen.