Böhler-Uddeholm holt einen Amag-Mann in den Vorstand

Rotter kommt mit Jahresanfang 2007. | Consemüller geht mit Jahresende 2007 in Pension. | Königslehner nun Vize-Chef - damit Raidls "Kronprinz"? | Wien. In der Führungsriege des Edelstahlkonzerns Böhler-Uddeholm sind die Karten künftig neu verteilt. Da Knut Consemüller (65) mit Jahresende 2007 in Pension geht, stand im Vorstand eine Neuordnung an. Der Aufsichtsrat hat nun die Weichen gestellt.