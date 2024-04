Bohunice-Ausbau startet 2013

Slowakisches Milliarden-Projekt. | Bratislava. Mit dem Bau eines neuen Reaktors auf dem Areal des slowakischen Kernkraftswerkes Jaslovské Bohunice soll im Jahre 2013 begonnen werden. "Die Voraussetzung für einen Baubeginn soll um das Jahr 2013 herum vorliegen, was unseren Vorstellungen in der Weise entspricht, dass einige Jahre nach dem Ausbau des Atomkraftwerks Mochovce auch ein völlig neuer Block in Bohunice anlaufen kann", zitieren Medien den slowakischen Premier Robert Fico.