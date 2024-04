Bolivien: Präsident Mesa zurückgetreten

Nach wochenlangen Protesten zehntausender Menschen in La Paz hat der bolivianische Präsident Carlos Mesa am Montagabend seinen Rücktritt erklärt. Er berief für diesen Dienstag einen außerordentlichen Kongress ein, der über die weiteren Maßnahmen befinden sollte. Er selbst werde im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt sei, betonte Mesa in einer Fernsehansprache an die Nation.