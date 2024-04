Boliviens Indios im Aufwind

La Paz/Wien. (apa) Im September 2008 machte Bolivien eine Zerreißprobe durch, der Andenstaat stand am Rande eines Bürgerkriegs. In den vier von der konservativen Opposition beherrschten Provinzen Beni, Pando, Santa Cruz und Tarija war eine Rebellion gegen die linksgerichtete Zentralregierung von Indio-Präsident Evo Morales ausgebrochen, die in massiven Autonomieforderungen ihren Ausdruck fand. Letztlich gab es - nicht zuletzt durch Vermittlung der Kirche - eine Einigung auf ein Verfassungsreferendum, das nun am Sonntag zur Abstimmung kommt.