Börse gibt innovativen Firmen Starthilfe

Der Grundgedanke der Business Angels · Unternehmer mit innovativen Ideen werden mit erfahrenen Investoren zusammengebracht · stammt ursprünglich aus den USA.



"i" wurde vor zwei Jahren gegründet und zählt zur Zeit rund 100 Mitglieder, die eine Hälfte davon sind kapitalstarke Investoren ("Business Angels"), die andere innovative Jungunternehmer, die zu 40%



aus dem Bereich Informationstechnologie und Mikroelektronik kommen, berichteten der Geschäftsführer der Innovationsagentur, Helmut Dorn, und die Bereichsleiterin für "i", Karin Brauneis, am Freitag



vor Journalisten. Derzeit seien 650 Mill. Schilling an Kapital vorhanden.



Der Jungunternehmer erhalte im Schnitt 1 Mill. bis 2,5 Mill. Schilling für den Firmenstart.



Laut einer Studie aus England schaffen 8% der durch Business Angels unterstützten Unternehmen den Börsegang, ein Zielwert, der auch für Österreich angestrebt wird.



Der Erfahrungsaustausch erfolgt über eigene Veranstaltungen und in Zukunft auch über das Internet, wo Firmenprofile vorgestellt werden.



