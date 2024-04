Börse: Insiderhandel nimmt zu

Anforderungen an Finanz-Sheriffs werden größer. | Prüf-Frequenz bei Banken künftig höher. | Wien. An der Wiener Börse steigen die Handelsumsätze sprunghaft an. Allein in den letzten vier Jahren sind sie um das Vierfache hinaufgeschnellt. Für die Börsenaufseher der FMA bedeutet das wesentlich mehr Arbeit. Immer öfter bekommen sie es dabei nämlich mit Insiderhandel und Marktmanipulation zu tun. "Beides liegt international im Trend - leider auch in Österreich", berichteten die FMA-Vorstände Kurt Pribil und Helmut Ettl am Mittwoch in der Jahres-Pressekonferenz.