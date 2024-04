Braucht Ägypten die stärkste Armee Arabiens?

In Kairo hat das Volk den Platz seines Sieges gereinigt. Der Oberste Militärrat setzte zum Großreinemachen an: Das Parlament mit der im Vorjahr von Hosni Mubarak erschwindelten Vier-Fünftel-Mehrheit für dessen Lakaien ist aufgelöst, seine Willkür-Verfassung gestrichen, die Garantie der Machtübergabe an eine Zivilregierung geschworen und eine demokratische Wahl in sechs Monaten festgelegt. Dazu bedarf es aber einer neuen Verfassung, über der schon eine Verfassungskommission brütet. Nicht zuletzt hat die Revolte der Jugend und der Frauen die Dunstglocke der Angst über Ägypten verblasen.