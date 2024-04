Braucht die EU noch mehr Geld?

Der polnische EU-Budgetkommissar Janusz Lewandowski hat sich den falschesten Zeitpunkt ausgesucht: Seine aufgewärmte Uralt-Forderung (eigene Steuereinnahmen für Brüssel) sorgt europaweit für Frust. Es sei absurd, wird allseits kritisiert, dass die Union ausgerechnet in einer Phase mehr Geld will, in der alle Mitgliedsländer beinharte Belastungspakete schnüren. Niemand hat Verständnis, dass die Bürger ein weiteres Mal zur Kasse gebeten werden sollen. Obendrein weigern sich die Regierungen, noch höhere EU-Beiträge zu leisten.