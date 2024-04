Breakdown beim Countdown

Die Vorfreude auf das neue Millennium treibt seltsame Blüten. Etwa bei der Konzeption des im Laufe der achtziger und neunziger Jahre dahingeschiedenen einstigen Publikumslieblings TV-Quiz. Nicht



einmal nackte Tatsachen konnten die Unlust am Frage-Antwort-Spiel kaschieren, denn ausgerechnet im Fernsehen als Nichtwissender entlarvt zu werden, diese Blöße wollte sich niemand mehr geben.



Trotzdem versuchte es der ORF am Mittwoch mit einer Quizshow, in der derJahreswechsel, werdende Mütter und der Titanenkampf "Information gegen Unterhaltung" miteinander verschmolzen wurden. Das



Ergebnis hieß wenig überraschend Desaster.



Nein, ernsthaft sollte man sich mit diesem Austriacum nicht beschäftigen. Deshalb an dieser Stelle die in der Sendung nicht gestellten Fragen:



Wie heißt die erwähnte ORF-Quiz-Show?



a) Breakdown, b) Showdown, c) Countdown



Wer ist Madonna?



a) die Mutter Gottes, b) unbekanntes Wesen, c) Pop-Ikone



Was sagt man, wenn man die Antwort nicht weiß?



a) nichts, b) man lacht, c) man macht sich über die Frage lustig



Wie reagiert man auf seltsame Moderatoren-Bemerkungen?



a) ignorieren, b) betreten, c) man versucht mitzuhalten



Wer immer mit Antwort c) das Auslangen fand, hat entweder "Countdown" gesehen oder bei der Beantwortung der Fragen zumindest gemogelt.