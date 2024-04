Bregenz, Stadt der Teilzeit-Chefs

2012? Dann ist noch David Pountney Intendant - zugleich aber auch an der Oper von Cardiff. 2013? Ebenso. 2014? Gibt es gar keinen Intendanten. Und 2015? Da übernimmt Roland Geyer das Ruder am Bodensee - vorläufig aber nur mit einem Arm, weil er bis 2016 noch Chef des Theaters an der Wien ist. Und am Bodensee wird sich Geyer erst akklimatisieren müssen. Denn mit dem Wiener Haus, dessen Stagione-Opernbetrieb reichlich subventioniert ist, haben die Bregenzer Festspiele wenig gemein: Stolze 75 Prozent des Budgets stammen aus Eigeneinnahmen; Cash-Cow ist die Opernproduktion am See.



Bleibt zu hoffen, dass sich Geyer angesichts seiner Festival-Vorgeschichte (Klangbogen, Osterklang) doch zügig einarbeitet. Und dass der (in Lokalmedien zuletzt recht reizbare) Vorarlberger Nationalstolz sich angesichts der nächsten Jahre nicht bald ungut meldet. Sonst könnten die Wogen am Bodensee rasch wieder sehr hochgehen.