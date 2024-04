Brennpunkt Kosovo

Am 24. Oktober 2005 leitete der Sicherheitsrat Gespräche über den künftigen Status des Kosovo ein. Der Entscheidung des Sicherheitsrates lag der Kosovo-Bericht des UN-Sondergesandten Botschafter Eide zugrunde. Botschafter Eide kam in seinem Bericht zu dem Ergebnis, dass der Statusprozess begonnen werden sollte.



+++ Am 2. Februar 2007 präsentierte der Sondergesandte Martti Ahtisaari seine Vorschläge zur Zukunft der Region.



+++ Am 10. März 2007 gab Ahtisaari nach 14 Monaten dauernden Kosovo-Gesprächen ein offizielles Statement ab, demzufolge "das Potential von Verhandlungen erschöpft" sei. Anfang Juli wurde Ahtisaaris Mandat bis Ende 2007 verlängert.



+++ Am 12. Juli lehnte Russland den zweiten Entwurf einer UN-Resolution ab.



+++ Die Kosovo-Troika genannte Verhandler-Gruppe der EU, der USA und Russlands versucht, bis zum 10. Dezember 2007 eine Lösung für den Kosovo zu finden.