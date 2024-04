Briefmarken und Ratefüchse

Der Klub nennt sich BSV Favoriten. Er besteht aus einer Schar Männer zwischen sechzig und neunzig. Das Problem ist die Überalterung. Insgesamt zählt man 500 Mitglieder. Die Leidenschaft der Herrenrunde gilt dem, was Außenstehende abschätzig als "Papierl mit Zähnd" bezeichnen. Nicole Dietrich war für "Moment - Leben heute" am Akustik-Schauplatz. Für einen Briefmarkensammler, so hörte man, ist es unseriös, von der Blauen Mauritius zu träumen. Zum größten Feind sei mittlerweile die Post mit ihrem Pickerlwesen geworden. In Deutschland sei es besser und in Asien boome der Markt. Der eine ist spezialisiert auf Fehldrucke, der andere einzig und allein auf die gezackten Papierln mit dem Hitler-Konterfei. Die Gestalterin hat das einfach so stehen gelassen. Frage nicht, was die kamerabewaffnete "Alltagsgeschichtlerin" Elisabeth Spira aus so einer Vorlage machen würde. Apropos Adolf und die Folgen: Im Rahmen der Reihe "Wiedergutmachung" brachte das "Journal-Panorama" am Beispiel eines Auschwitz überlebt habenden deutsch-jüdischen Ehepaares eine Reportage über den beinah perversen Umgang von Staats wegen mit den Opfern in den 1950er und 60er Jahren. Es war wieder ein Beweis mehr, dass die Studentenrevolte nicht vom Himmel gefallen, sonder auf welchem Mist sie buchstäblich gewachsen war.



Danach war harmlose Zerstreuung angesagt. Wir fanden sie um 19.15 Uhr bei der ARD. Wenn die Paare auf originelle Weise harmonieren, ist "Das Quiz" mit Jörg Pilawa um einiges unterhaltsamer und sehenswerter als die "Millionenshows". So geschehen am Dienstag mit der schwäbischen Ulknudel Helga und dem gewitzt-trockenen Klaus. Da ging "frag-würdig" die Post ab, bei der das kongeniale Tandem auch beschäftigt ist.