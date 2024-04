Briefwahl bringt viele ungültige Stimmen

Stichprobe: Jede fünfte Stimme per Briefwahl in Salzburg ungültig. | Salzburg. Die heuer erstmals mögliche Briefwahl scheint eine Flut an ungültigen Stimmen zu bringen: Wenige Tag vor der Nationalratswahl waren bei einer Stichprobe in der Stadt Salzburg 20 Prozent der bislang schon eingetroffenen Stimmen ungültig, weil die Wahlkarten nicht richtig ausgefüllt wurden.