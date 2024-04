Briten in CIA-Operationen verwickelt

Diplomaten-Kreise: Usbeken haben für die USA gefoltert | Brüssel. Schwerwiegende Vorwürfe machte der frühere britische Botschafter in Usbekistan den USA und Großbritannien am Donnerstag. Die beiden Staaten hätten die "politische Entscheidung getroffen, Informationen durch Folter in anderen Ländern zu erlangen", erklärte Craig Murray vor dem EU-Parlamentsausschuss zur Untersuchung mutmaßlicher CIA-Operationen in Europa. Darüber bestehe "Gewissheit".