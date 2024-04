Briten nerven ihre Botschaften

Absurde Bürger-Anfragen treiben die britischen Botschaften weltweit zur Weißglut. Hilfsgesuche nach missglückten Brustvergrößerungen, Bitten um Marmeladen-Rezepte und verzweifelte Nachrichten von Eltern pubertierender Teenager seien nur einige der bizarren Anfragen, die urlaubende Briten in der Vergangenheit an die 261 Auslandsvertretungen gestellt haben, wie das Außenministerium in London mitteilte.