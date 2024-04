Britische Regierung ermutigt zu verstärkter privater Altersvorsorge

Die sog. "erste Säule" · die gesetzliche Pension · stand in Großbritannien im Vergleich zu anderen Ländern schon bisher auf sehr schwachen Beinen und soll nun noch weiter hinuntergefahren werden,



berichtete Brian Arrighi von der britischen Versicherungsgesellschaft Prudential Corp in einer Veranstaltung des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs in London. Neben einer Grundrente



wird an die Versicherten eine einkommensabhängige Zusatzrente (SERPS = State Earnings Related Pension Scheme) ausgezahlt, die derzeit noch 25% des als Bemessungsgrundlage dienenden



Durchschnittseinkommens beträgt. Dieser Prozentsatz soll auf 20% sinken. Zudem sollen statt der "besten" 20 Jahre das Lebenseinkommen herangezogen und die Altersgrenzen angehoben werden.



Jene Arbeitnehmer, die auf die zweite und/oder dritte Säule des Ruhestandes setzen, sprich: in ein betriebliches Vorsorgesystem einbezogen sind oder freiwillig privat vorsorgen · Hauptanbieter sind



hier die Lebensversicherungen ·, werden steuerlich begünstigt. Insbesondere die individuelle Eigenvorsorge unterliegt aber stark den Schwankungen an den Kapitalmärkten. Es gibt keine garantierte Höhe



der Pensionsleistungen, was unter ungünstigen Bedingungen zu bösen Überraschungen zum Zeitpunkt des Pensionsantritts führen kann.



Kritisiert wird auch häufig, daß sich nur Besserverdienende eine private Altersvorsorge leisten können.