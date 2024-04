Brown muss Serie an schmerzhaften Volltreffern einstecken - wann fällt er?

Großbritanniens Premier Gordon Brown gleicht einem Boxer, der schwer angeschlagen in den Seilen hängt, aber einfach nicht umfallen will. Tatsächlich ist es eine unglaubliche Serie an politischen Volltreffern, die der Labour-Politiker derzeit verkraften muss. Wobei es mit jedem Tag unwahrscheinlicher wird, dass der Premier im Kampf um sein politisches Überleben doch noch eine entscheidende Wende herbeiführen kann. | Zuerst wurde der ehemalige Schatzkanzler von einem Spesenskandal getroffen, in den zwar Politiker aller Fraktionen involviert sind, der aber Labour am meisten geschadet hat, ist die Partei doch schon seit nunmehr zwölf Jahren an der Macht. In der Folge begann sich Browns Regierung sukzessive aufzulösen. Zwei Staatssekretäre warfen das Handtuch, insgesamt fünf Minister verließen die Arena. Völlig überrascht wurde Brown von Arbeitsminister James Purnell, der am Donnerstagabend seinen Rücktritt bekanntgab und Brown aufforderte, seinem Beispiel zu folgen, um Labour bei den in einem Jahr zu erwartenden Parlamentswahlen eine faire Chance auf den Sieg einzuräumen. Das Maß voll machten Verteidigungsminister John Hutton und Verkehrsminister Geoff Hoon, die am Freitag resignierten.