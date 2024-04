Brüno stürmt auf Platz 1 in den USA

Sacha Baron Cohens letzter Streich, Brüno , stieg am Wochenende auf den ersten Platz der US-Filmcharts. Der Streifen spielte 30,4 Millionen Dollar (21,9 Mio. Euro) ein.

Der Film über den homosexuellen österreichischen Modejournalisten Brüno verwies damit Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los mit 28,5 Millionen Dollar auf Platz zwei. "Transformers - Die Rache fiel auf Platz drei zurück.



Das Ergebnis erstaunte Beobachter, die mit einem klaren ersten Platz für die Ice Age-Fortsetzung gerechnet hatten. Brüno ist in den USA R-rated, was bedeutet, dass Jugendliche unter 17 Jahren den Film nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen dürfen.



