Brüssel zügelt die Leerverkäufe

Temporäre Verbote durch die Aufsichtsbehörden möglich. | Brüssel. Binnenmarktkommissar Michel Barnier legt einen Zwischenschritt ein: Eine am Montag lancierte Konsultation aller Marktteilnehmer soll mehr Klarheit für den Umgang mit ungedeckten Leerverkäufen und verbrieften Kreditversicherungen (Credit Default Swaps/CDS) bringen. So überlegt die EU-Kommission, den Aufsichtsbehörden die Kompetenz einzuräumen, ungedeckte Leerverkäufe und CDS in Notfällen vorübergehend zu verbieten oder einzuschränken. Anlass könnten zu heftige Kursschwankungen sein.