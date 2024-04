"Buchsegen" aus dem Internet

Wien.

Grundlagen der Elektrotechnik, 142 Seiten, Preis: kostenlos. Einführung in das Konsumentenverhalten, 116 Seiten, Preis: kostenlos. Deutsches und internationales Wettbewerbsrecht, 171 Seiten, ebenfalls kostenlos: Auf www.bookboon.com wähnen sich Studenten im Schlaraffenland. Über 800 E-Books mit den Schwerpunkten Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Ingenieurwesen und IT, exklusiv für den Bookboon-Verlag von Professoren anerkannter Universitäten verfasst, stehen dort zum Gratis-Download zur Verfügung.



Hinter dem Unternehmen, das Bücher an Studenten verschenkt, stehen der Däne Thomas Buus Madsen und sein Bruder Kristian. Die Verlegersöhne aus Kopenhagen - Bookboon ist ein Tochterunternehmen von Ventus Publishing -, 33 und 31 Jahre alt, finanzieren ihre E-Books nach dem Vorbild von Gratis-Zeitungen mit Anzeigen und verzeichnen Wachstumsraten, von denen andere nur träumen. "Wir haben im vergangenen Jahr rund 12 Millionen Downloads verzeichnet. Heuer werden es 45 bis 50 Millionen sein", sagt Thomas Buus Madsen im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".

Maximal 15 Prozent Anzeigen-Anteil

Mit im Angebot sind rund 400 Bücher für die Zielgruppe "Young Professionals" - von Buchhaltung über Management und Marketing bis zu Personalentwicklung und Verkaufstraining. Etwa 300 kompakte Reiseführer für Destinationen in aller Welt - ebenfalls gratis - runden das Angebot ab.



Die Entstehungsgeschichte von Bookboon - was übersetzt so viel wie "Büchersegen" heißt -, ist schnell erzählt: Madsen ärgerte sich als Wirtschaftsstudent darüber, dass in der Bibliothek just immer jene wissenschaftliche Fachliteratur, die er brauchte, entlehnt war. Eines Tages musste er feststellen, dass ein besonders findiger Kommilitone ungeniert Kopien eines wichtigen Lehrbuchs an Mitstudenten verkaufte. Heute verkaufen Madsen und sein Bruder Anzeigen an potenzielle Arbeitgeber der Studenten und verschaffen Letzteren somit einen Gratis-Zugang zu Bildung. Bookboon stellt zudem sicher, dass die Inserate in den Büchern auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet sind - je nach Studienrichtung beziehungsweise Job, Sprache und Land.

Die Autoren der Bookboon-Bücher werden pro Download bezahlt. "Reich werde ich damit nicht. Aber ich sehe es als Eigenwerbung und Ergänzung zu meiner Trainertätigkeit", sagt eine der wenigen österreichischen Bookboon-Autorinnen, die Wirtschafts- und Organisationspsychologin Sabine Montesquieu. In ihrem 37-seitigen Ratgeber "Kundenorientierte Kommunikation" findet sich unter anderem ein Inserat der Bayerischen Akademie für Werbung & Marketing. Maximal 15 Prozent des Inhalts der Bücher werden mit Anzeigen belegt, versichert Madsen. Dieses Limit wurde gemeinsam mit Professoren, Studenten und jungen Geschäftsleuten festgelegt.



Was man auf www.bookboon.com nicht findet, sind bekannte Standard-Lehrbücher - oftmals dicke Wälzer - , deren Lektüre von manchen Professoren vorgegeben wird. "Unsere Lehrbücher sind durchschnittlich 200 Seiten lang und beschränken sich bewusst auf die wichtigsten Informationen", so Madsen. Sein Verlag arbeitet derzeit an der Veröffentlichung von 250 neuen Büchern, die als PDF heruntergeladen werden können.



Madsen betont, dass dank des Bookboon-Konzepts Bildung auch in Entwicklungsländern frei zugänglich ist: "Wir verzeichnen in diesen Ländern immer mehr Downloads."



www.bookboon.com