Buhlen um die Deutschen

Für Österreich stehen ein Modell des magischen Auges von der Seebühne Graz, eine Installation aus Lobmayr-Glas oder ein Nachbau der Sitzlandschaft des Wiener Museumsquartiers. Unvermeidlich ist auch das Traditionelle: Blockholzbänke warten auf müde Besucher, im Restaurant gibt es Schulterscherzl und Kaiserschmarrn, und eine waschechte Fiakerin chauffiert die Messebesucher vor den Hallen hin und her. Dass die ÖW gerade in Berlin einen derartigen Aufwand betreibt, hat seinen Grund: In Deutschland geht es heuer für die heimische Tourismusbranche um die Wurst. Zuletzt stammten 54 Prozent aller Auslandsnächtigungen in Österreich von deutschen Gästen.



Die Reiseausgaben der Deutschen werden Studien zufolge 2009 schrumpfen. Das Rennen um den Kuchen hat begonnen, und so verwundert es nicht, dass sich die ITB heuer kein Partnerland gesucht hat, sondern mit dem Ruhrgebiet als Partner für Urlaub im eigenen Land wirbt.



Doch Mitterlehner ist optimistisch, dass Österreich mit einem blauen Auge davon kommt. Erstens hätten die Nächtigungen deutscher Gäste 2008 erstmals wieder zugelegt. Zweitens verstärke die Krise den Trend, Urlaub in der Nähe zu machen, so Mitterlehner.



Nahes Urlaubsglück



Dementsprechend wirbt die ÖW nun auch mit dem Slogan "Wo das Urlaubsglück so nahe liegt, da muss Österreich sein". Teil dieser Kampagne ist ein sieben mal vier Meter großer Ansichtskartenständer mit 10 Motiven aus Österreich vor dem Berliner Hauptbahnhof, den Mitterlehner Mittwoch am Nachmittag präsentierte.



Den heimischen Tourismus sieht er "für die Krise gut aufgestellt". Während für die EU ein Rückgang des Reiseverkehrs um 4,5 Prozent prognostiziert werde, geht man für Österreich nur von einem Minus von 3,5 Prozent aus. "Wir werden also in der Krise Marktanteile gewinnen können", ist der Minister überzeugt. Für die Werbung in Italien, Deutschland, Tschechien und der Schweiz lässt die ÖW heuer insgesamt 11,6 Mio. Euro springen. Dazu kommt eine weitere Million, die für die Deutschland-Kampagne gemeinsam mit den Bundesländern aufgebracht wird.



Aber auch im Inland soll der verstärkte Werbedruck Früchte tragen. Schließlich geht es für den heimischen Tourismus darum, seine Position als Pfeiler der Wirtschaft zu behaupten.