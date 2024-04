Bukarest höchst verärgert über Schengen-Veto

Keine Illusionen, dass der geplante Beitrittstermin im März 2011 noch halten könnte, macht sich freilich bereits Ex-EU-Kommissar und Basescu-Berater Leonhard Orban: Die Einhaltung des bisherigen Schengen-Fahrplans sei "sehr wenig wahrscheinlich", sagte er. Bukarest könne nur versuchen, den Aufschub so kurz wie möglich zu halten. Die Justizreform in Rumänien werde "bestenfalls" im Sommer 2012 zur Zufriedenheit Brüssels vollendet sein.



"Schwere Defizite"



Genau das war bisher keine rechtliche Voraussetzung für die Aufnahme in den grenzenlosen Schengenraum. Seit Sommer zeichnet sich jedoch immer stärker ab, dass dringend notwendige Fortschritte in Richtung EU-Standards eine politische Bedingung würden. Das bekräftigen der deutsche Innenminister Thomas de Maizière und sein französischer Kollege Brice Hortefeux in einem Brief an die EU-Kommission und das kommende Vorsitzland Ungarn.



Das "Fehlen eines zufriedenstellenden rechtlichen und administrativen Umfelds im Bereich Sicherheit und Justiz, die auf verschiedenen Ebenen vorhandene Korruption und das Fortbestehen einer besorgniserregenden organisierten Kriminalität", kritisieren sie.



Diese "Defizite" hätten im Falle des Schengen-Beitritts "schwerwiegende Konsequenzen für die innere Sicherheit der EU und jedes einzelnen Mitgliedsstaates", heißt es in dem Dokument, das der "Wiener Zeitung" vorliegt. März 2011 sei für die Aufnahme in den Schengen-Raum daher "verfrüht".



Notwendig ist für den Beitritt eine einstimmige Entscheidung der Mitgliedstaaten. Die solle erst stattfinden, wenn die "meisten Besorgnis erregenden Themen ausgeräumt sind." Hinter Berlin und Paris stehen zumindest die Niederlande und Österreich. Gegen die Änderung der Spielregeln soll sich vor allem Polen ausgesprochen haben - wohl stellvertretend für die meisten neuen EU-Länder.