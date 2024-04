Bulgarien winkt höchstens eine Geldstrafe

EU-Kommission steht vor Dilemma. | Dass Bulgarien und Rumänien am 1. Jänner 2007 der EU beitreten, ist sicher. Wie vor allem Sofia bis dahin möglichst beitrittsreif gemacht werden kann, darüber grübeln derzeit die Mitglieder der EU-Kommission. Denn am Dienstag steht deren Empfehlung für die beiden Länder an. Ein positiver Bescheid ohne Einschränkungen scheint vor allem für Bulgarien wegen massiver Probleme bei Justiz und Innerer Sicherheit unmöglich. Nicht hilfreich sind auch zwei weitere mutmaßliche Auftragsmorde an Geschäftsleuten allein letzte Woche - 60 bis 80 waren es in den letzten Jahren.