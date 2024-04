Bundesheer modernisiert alte Jets

Für die nächsten eineinhalb Jahre stehen für die Luftraumüberwachung die zwölf in der Schweiz gemieteten F5-Maschinen zur Verfügung. Im Mai 2007 soll die Auslieferung der 18 Eurofighter beginnen.



Schulflugzeuge bleiben



Entschieden ist auch, dass das Heer für Schulung und Training weiter auf die 30 Jahre alten Saab 105 setzten wird. Diese Flugzeuge sollen bis 2020 oder gar 2025 in Betrieb bleiben, hieß es bei den Luftstreitkräften gegenüber der "Wiener Zeitung". Nötig dafür sind Modernisierungen bei der Avionik, der elektronischen Ausstattung und den Instrumenten.



Von 27 vorhandenen Flugzeugen sollen 22 aufgerüstet werden. Die Kosten gibt das Bundesheer mit 45 Millionen Euro an. Als Trainingsflugzeuge seien die Saab 105 die kostengünstigste Variante, wird betont. Für die Luftraumüberwachung seien sie aber nicht ausreichend, weil sie nicht mit Überschall-Geschwindigkeit fliegen können.



Eurofighter an Saudis



Noch nicht entschieden hat Verteidigungsminister Günther Platter über die Zukunft der ausgemusterten Draken. Interesse zeigen Museen und Privatpersonen für Ausstellungszwecke, aber auch eine US-Firma. Diese fliegt Draken zu Trainingszwecken.



Einen Erfolg gab es unterdessen für Eurofighter: Saudi Arabien hat eine Vereinbarung für den Kauf des Kampfflugzeugs unterschrieben. Offiziell wurde keine Stückzahl genannt, Medien berichteten von 48 Fixbestellungen und 24 weiteren Jets als Option. Saudi Arabien ist nach Österreich der zweite Exportkunde für den Euro-Jet.