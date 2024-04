Bundespräsident: Frist für Wahlkarten endet

Wien. Wer noch eine Wahlkarte für die Bundespräsidentenwahl am Sonntag braucht, muss sich beeilen. Die Frist für schriftliche Anträge endet am Mittwoch. | 6,4 Millionen Wahlberechtigte bei Präsidentschaftswahl

Bis Freitag, 12.00 Uhr, können Wahlkarten noch persönlich am Gemeindeamt bzw. in Wien am Magistratischen Bezirksamt abgeholt werden. Wahlkarten brauchen Wahlberechtigte, die sich der Briefwahl bedienen wollen - oder die ihre Stimme am Sonntag in einem "fremden" Wahllokale abgeben wollen.



Die Briefwahl läuft bereits, bei den Bezirkswahlbehörden sind schon ausgefüllte Wahlkarten eingelangt. Auch Auslandsösterreicher brauchen für ihre Stimmabgabe eine Wahlkarte. Für sie wird sich die Zusendung allerdings kaum mehr ausgehen. Denn auch für die Briefwahl gilt der Wahlschluss Sonntag, 17.00 Uhr. Die Briefwahl-Stimmen müssen spätestens am Freitag nach der Wahl, um 14.00 Uhr, bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sein. (APA)



