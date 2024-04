Bürgernah die Stadt gestalten

Österreich räumte bei Wettbewerb für Verwaltung ab. | Linz. Österreich ist in puncto öffentlicher Verwaltung ein Vorzugsschüler. Dies bestätigte der 7. Speyrer Qualitätswettbewerb für Verwaltung, der am Mittwoch erstmals außerhalb Deutschlands in Linz seinen feierlichen Abschluss fand. "Wettbewerb setzt das System unter Strom," lautet das Credo von Göttrik Wewer, deutscher Staatssekretär für Inneres. Der Strom hat den heimischen Verwaltungsmotor in Schwung gebracht. Denn unter den 100 eingereichten Projekten waren 59 aus Deutschland, 32 aus Österreich und 9 aus der Schweiz. Und Österreichs Verwaltungsbeamte räumten mit 13 Preisträgern ab. 11 Auszeichnungen gingen an die Deutschen, 4 an die Schweizer.