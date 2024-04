Bush-Besuch erst im Jänner fix

Bisher keine Absage aus den USA. | Wien/Brüssel. (pech/wot) Derzeit hält sich in Wien das Gerücht, US-Präsident George W. Bush könnte Österreich anlässlich der EU-Präsidentschaft doch keinen Besuch abstatten. Davon könne keine Rede sein, hieß es am Montag aus dem Büro von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel gegenüber der "Wiener Zeitung". Außenministerin Ursula Plassnik hatte ja Anfang September nach ihrem Besuch bei US-Außenministerin Condoleezza Rice bestätigt, dass der US-Präsident aller Wahrscheinlichkeit nach nach Österreich kommen wird, um an dem Gipfeltreffen EU-USA teilzunehmen. Bisher gibt es aber noch keine fixe Zusage.