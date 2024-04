Bush in Europa: Abschiedsvisite eines Mannes, der nichts mehr zu sagen hat?

Selten hat der Besuch eines US-Präsidenten für so wenig Aufregung gesorgt. Wenn George W. Bush am morgigen Dienstag mit der "Air Force One" in Berlin-Tegel landet, wird das vergleichsweise wenig Furore machen. Das mag unter anderem am Fußball-Fieber liegen, das sich natürlich auch in Deutschland breit gemacht hat. Hauptgrund ist aber, dass der US-Präsident, der seit dem Verlust der republikanischen Mehrheit im Kongress zunehmend als "Lame duck" umherwatschelt, mittlerweile als Mann wahrgenommen wird, der nichts mehr auszurichten hat. | In den internationalen Medien tritt Bush tatsächlich nur noch als Beiwerk in Erscheinung: Als Gratulant, der den Präsidentschaftskandidaten Barack Obama beglückwünscht oder als potentieller Klotz am Bein des republikanischen Kandidaten John McCain.