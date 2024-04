Bush-Vertrauter angeklagt

DeLay soll Spenden gesetzwidrig verschoben haben. | Schon längere Zeit Verdacht auf unethische Handlungen. | New York. US-Präsident George W. Bush hat in letzter Zeit wenig zu lachen. Nach der verheerenden Kritik an seiner politischen Führungskompetenz während der Hurrikan-Katastrophe und den bereits seit Monaten niedrigen Popularitätswerten wegen des Irak-Kriegs ist Bush nun mit einem neuerlichen innerpolitischen Rückschlag konfrontiert.